Вопросы защиты прав потребителей в сфере авиаперевозок обсудили в столице

Актуальные вопросы защиты прав потребителей в сфере авиаперевозок обсудили в Москве. Круглый стол прошел в Общественной палате.

Участники - представители профильных ведомств и компаний. В частности, речь зашла об изменениях в действующее законодательство об овербукинге и специальных тарифах. Уделили внимание и поддержке льготных категорий граждан, среди которых - многодетные семьи и участники СВО. Кроме того, спикеры рассказали о нововведениях, вступающих в силу с первого сентября.

"Закрепляется право пассажиров, опоздавших на рейс, воспользоваться обратным билетом. Масса была споров, в том числе судебных. Ограничивается размер платы, взимаемой с пассажиров за аннулирование перевозки или за изменение условий перевозки фактическими расходами перевозчика. И устанавливается требование к авиакомпаниям по разработке и утверждению документа, содержащими принципы ценообразования", - отметил Дмитрий Зверев, статс-секретарь - заместитель министра транспорта Российской Федерации.