Лавров высказался о поездках разбитого инсультом Носкова: "Так можно угробить человека!"

Несколько лет назад жизнь Николая Носкова разделилась на "до" и "после". Исполнитель перенес инсульт, окончательно оправиться от которого не может до сих пор. Последствия удара оказались для артиста слишком серьезными, однако никакие сложности не смогли встать перед ним на пути к сцене. Николай Носков активно гастролирует и выступает.

А недавно появилась информация, что он готов петь целых 45 минут за два миллиона рублей, но только если позволят давление, здоровье и настроение. Организаторы выступлений принимают заказы и оплату вперед, но предупреждают, что концерт может внезапно отмениться из-за резкого ухудшения самочувствия певца. Решение он принимает утром, как только просыпается. Причем говорят, будто Николай Носков готов выступить и в регионах, но уже за 2,5 миллиона рублей.

Известный промоутер Сергей Лавров прокомментировал эти данные. Для начала он отметил, что в свое время плотно работал с Николаем Носковым. По словам Лаврова, он организовал для голосистого артиста "сотни концертов". Промоутер назвал Носкова капризным и поставил под сомнение возможность певца выступать в регионах, сославшись на его неважное здоровье.

"Разумнее было бы оставить только концерты в Москве. Ведь если надо куда-то лететь, а потом еще выступать, то это очень большая нагрузка. На месте родственников я бы запретил ему все концерты! Ведь так можно угробить человека!" - заявил Лавров "Миру новостей".