В Госдуме возмутились салютом в Самаре после атаки ВСУ на российские регионы

Салют вечером понедельника, 1 июня, в Самаре стал предметом возмущения депутата Государственной думы Михаила Матвеева. По сообщениям региональных средств массовой информации, салют устроили после гала-концерта фестиваля Юрия Башмета.

Матвеев в своем Telegram-канале подчеркнул, что салют не отменили, несмотря на события в стране — именно 1 июня несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины, а вечером 31 мая и в ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях из-за подрывов рухнули мосты — с рельсов сошли пассажирский и грузовой поезда.

Как отметил парламентарий, "хотелось бы уточнить, даже, наверное, не у МВД, а у ФСБ, что за идиот устроил сейчас в Самаре салют", который не анонсировали заблаговременно. В итоге "люди, начитавшись новостей, слышат взрывы, думают что это работает ПВО, выглядывают в окна, а там салют".

Матвеев возмутился тем, что "отменять салют, несмотря на события в стране и то, что он не анонсировался, не стали, ибо уплочено". Он поинтересовался, не провокация ли это, а также отметил, что для понимания ситуации и оперативного реагирования на нее " нужны мозги".

Отмена салютов и фейерверков из соображений безопасности, а также в знак солидарности с бойцами и теми, кто пострадал от действий ВСУ, — уже сложившая практика в России. Например, в Курске в День города отменили салют после того, как вражеский дрон врезался в административное здание, а еще несколько БПЛА атаковали два поселка в регионе.

В Москве отменяли салюты и фейерверки в новогоднюю ночь и на Рождество, причем решение это приняли сами москвичи, проголосовав за отказ от подобных развлечений в "Активном гражданине".