Симонова рассказала о противостоянии с Дорониной: "С ней бесполезно соперничать и бороться"

Накануне, 1 июня, прославленная актриса Евгения Симонова отметила круглую дату. Сложно представить, однако артистке исполнилось 70 лет. Из них почти 50 Симонова отдала служению искусству в Театре имени Маяковского. Партнершами артистки были такие дивы как Татьяна Доронина и Наталья Гундарева.

В новом интервью Евгения Симонова призналась, что прославленные артистки ее многому научили. Так, она вспомнила, как играла в спектакле "Чайка" с Татьяной Дорониной. Евгении досталась роль Нины Заречной, а ее старшей коллеге - роль Аркадиной. Симонова призналась, что играла откровенно плохо. Но дело было даже не в этом.

"Татьяна Васильевна обладает уникальным талантом - захватывать все пространство. С ней бесполезно соперничать и бороться. Я попыталась бороться, заставив обратить на себя внимание, но потерпела фиаско. Татьяна Васильевна в прямом смысле слова схватила меня рукой во время спектакля, развернула к себе и прочитала свой монолог. Я специально не повернулась к ней лицом, чтобы отстоять свои права…" - рассказала Евгения Симонова.

С тех пор, по словам актрисы, она "вне борьбы". Актриса отметила, что в жизни есть моменты, когда не нужно бороться. При этом Евгения Симонова подчеркнула, что и Татьяна Доронина и Наталья Гундарева к ней относились очень хорошо, передает "Мир новостей".