Владимир Путин принял в Кремле уполномоченную при президенте по правам ребенка. Мария Львова-Белова доложила главе государства об итогах Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

Выявлено, что 25 процентов детей находятся в детских домах и приютах необоснованно. Однако положение уже меняется к лучшему. За десять месяцев более десяти процентов несовершеннолетних удалось воссоединить со своими семьями, которым государство начало оказывать адресную поддержку. Владимир Путин поддержал идею преобразования инспекции во Всероссийскую службу помощи семье.

Львова-Белова: И я очень прошу вашего решения преобразовать Всероссийскую инспекцию, которую Вы поручили провести, во Всероссийскую службу помощи семье. Не потребуется дополнительных ресурсов ни финансовых, ни кадровых. Эту работу мы сможем организовать из тех финансов, которые выделяются на мои проекты, мы перераспределим. Я подготовила вам письмо, проект, я согласовала это с нашими профильными министерствами. Мы проговорили это с ГПУ, мы проговорили с прокуратурой, проговорили с Министерством просвещения, с Министерством социальной защиты. И я уверена, что если мы эту работу продолжим дальше, то к 2030 году сократим вполовину детей в детских домах. Это касается и семей, которые стоят на учете, которые в социально опасном положении находятся. У нас 190 тысяч детей.

Путин: Очень нужная, интересная и, судя по всему, результативная работа. Спасибо вам большое.