Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим "готовности к войне". С таким заявлением выступил в понедельник, 2 июня, британский премьер-министр Кир Стармер.

По словам политика, "когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания — быть готовыми".

Кир Стармер пояснил, что это означает переход к "состоянию готовности к войне", что станет главной целью британской армии и продемонстрирует, что "мы готовы обеспечить мир с помощью силы", сообщает РИА Новости.

Ранее Стармер заявлял, что стремится не допустить прямого военного столкновения с Россией в результате отправки миротворческого контингента на Украину. Тем не менее, отказываться от таких планов Лондон не собирается, даже зная, что Москва категорически против появления иностранных военных на Украине.

Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу подтверждал, что в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что "подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты" не прекращают заявления о необходимости нанесения стратегического поражения нашему государству.