Виктория Макарская: "Я не лежу в психушке, Антон не находится под следствием и не спился"

Антон и Виктория Макарские вместе уже 25 лет. За эти годы в их браке было всякое, но супруги смогли сохранить семью. Сейчас вокруг звездной четы разгорелся скандал, причем артистам припомнили старые высказывания.

Недавно в Сеть попали кадры из интервью, которым больше десяти лет. На видео супруги рассказывают, как притирались друг к дугу. В результате пользователи в Сети сочли, что Антон слишком грубо обходится с женой, его назвали абьюзером и тираном. Разразился скандал.

Не осталась в стороне от шумихи Виктория Макарская. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она обратилась к общественности с просьбой не верить лжи и не распространять шумиху.

"Я не изуродована, как утверждают новости, и не нахожусь в больнице на последнем издыхании. Меня никто не избивает, ни Антон, ни завистники, ни бандиты, никто вообще меня не бьет, у меня нет никаких несовместимых с жизнью увечий, как утверждают авторы новостей, я не лежу в психушке, мы не разводимся, Антон не находится под следствием и не спился", - высказалась Виктория.

Макарская сообщила, что в их семье все хорошо и нет поводов для беспокойства. "Мы бодры, веселы, плодотворно трудимся и даже умудряемся полезно отдыхать с друзьями", - сообщила артистка.