На лечении в Москве находятся 22 пострадавших при обрушении моста в Брянской области

По последним данным, 22 пострадавших при обрушении моста в Брянской области находятся на лечении в Москве. Состояние семерых оценивают как тяжелое, в том числе пятимесячного мальчика.

Первых пострадавших доставили в столицу еще накануне. С серьезными травмами - авиацией. На Киевском вокзале медики ожидали резервный поезд. Осматривали пассажиров на месте и в случае необходимости принимали решение о госпитализации.

Пациенты находятся в НИИ имени Склифосовского, Первой градской, центре Боткина и Клинике доктора Рошаля.