Начало второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле откладывается из-за руководителя делегации Украины. Об этом рассказали в понедельник, 2 июня, журналисты с места событий.

Как пишут украинские средства массовой информации, министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий переговорную группу киевского режима, стал виновников отсрочки начала диалога. Изначально планировалось, что переговоры начнутся в 13 часов по московскому времени.

Однако Умеров сначала поехал на переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Лишь после этого он отправился к месту встречи с российской делегацией.

МИД Украины также сообщал, что украинская делегация встретилась с европейскими чиновниками перед переговорами с Россией. Однако детали их общения не разглашались.

Ранее программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев отмечал, что "сущностно же Европа в переговорах по Украине не присутствует", однако "европейским газетам нужно чем-то развлекать своих читателей". При этом европейцы "прекрасно понимают, что за стол переговоров никто их не пустит".