Европа с Америкой обладают лучшим оружием, "у нас также есть более сильные тактические решения" — это подтвердила "наша вчерашняя операция "Паутина". Такое заявление сделал в понедельник, 2 июня, предводитель киевского режима Владимир Зеленский, подтвердив тем самым причастность западных кураторов к серии атак на российские регионы, предпринятой украинскими националистами 1 июня.

Как написал Зеленский в соцсетях буквально перед стартом второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, "Россия должна почувствовать, что означают потери", поскольку "именно это подтолкнет ее к дипломатии".

При этом глава киевского режима попытался оправдаться, утверждая, что Россия планирует летом атаки с территории Беларуси. Также Зеленский попробовал припугнуть западных спонсоров уверениями в том, что "именно Украина держит линию фронта – не только для себя, но и для всей Европы".

Ранее в Соединенных Штатах заверили, что не имеют отношения к серии украинских атак на российские регионы, включая военные аэродромы, совершенной 1 июня. Некий украинский чиновник вслед за этим признался, что "операция сопряжена с риском отвернуть западных партнеров от Киева", чего очень боятся власти Украины.

Российские военные не оставили случившееся без должной реакции. ВС России уничтожили производственные цеха, места запуска и хранения БПЛА неприятеля, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.