Приемный сын Питта и Джоли напился и не держался на ногах

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: трое биологических: дочь Шайло и двойняшки Вивьен и Нокс и трое приемных: дочь Захара и сыновья Мэддокс и Пакс. После скандального развода родителей наследники Бранджелины (как за глаза называют актеров фанаты и журналисты) остались жить с матерью.

Пакс, считают в Сети многие пользователи, самый бедовый среди наследников артистов. Дело в том, что тот то и дело попадает в разные неприятные ситуации. Например, в начале года Пакс стал жертвой собственной невнимательности. Рассекая на электробайке, он не заметил автомобиль и врезался в него на всей скорости. Пакс травмировал бедро, а свидетели утверждали, что он ехал, не держась за руль.

В прошлом году наследник Джоли и Питта уже оказывался жертвой автомобильной аварии. Он проехал на красный свет и врезался в автомобиль. В результате Пакс получил травму головы и какое-то время провел в больнице. Анджелина даже приезжала навещать его.

А теперь в Сети распространились кадры, на которых видно, как явно перебравший Пакс не может стоять на ногах, и его поддерживают под руки друзья. Увидев журналистов, молодые люди попытались спрятать лица. Интересно, что сына Джоли и Питта подловили папарацци возле стриптиз-клуба. Пакс был явно доволен: он хоть и плохо координировал движения, но счастливо улыбался, передает Mail Online.

В Сети пользователи судачат, что Анджелине следует повнимательнее следить за сыном, иначе его приключения могут закончиться совсем печально.