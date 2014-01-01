Западная пресса сомневается в успехе переговоров в Стамбуле

В момент, когда переговоры в Стамбуле ещё даже не начались, западная пресса уже рассказывала о том, что рассчитывать на успех не стоит. И всё оказывается по вине России, которая, как назло, продолжает успешно наступать.

"Россия продолжает своё летнее наступление, к которому усиленно готовилась. Причем, делает это успешно на многих направлениях. И на Донбассе. И в Сумах. Поэтому Владимир Путин вряд ли пойдёт на какие-то уступки, понимая, что время на его стороне", - отметил Флориан Келлерман, корреспондент "ARD" на Украине .

Вот и Зеленский, аккурат перед началом совместного саммита "Бухарестской девятки" и стран "Северной Европы", главной темой которого стала дальнейшая милитаризация Украины, тоже не излучал оптимизма. По его словам, Москва якобы не готова к продуктивным переговорам. В том числе потому, что отказывается без всяких условий прекратить огонь. На чем категорически настаивает и Украина, и её европейские союзники, подчеркнул Зеленский, не забыв при этом попросить у них ещё денег.

Из этого заявления можно сделать вывод, что ни Киев, ни Европа брать паузу по накачке Украины оружием на время возможного перемирия не собираются. По сути дела, отвергая одно из условий Москвы касательно прекращения огня. Подобным настроениям отвечают и якобы выдержки из украинского меморандума, которые публикуют сразу несколько ведущих западных СМИ. Вот этот список от агентства "Рейтер", больше похожий на ультиматум:

- Гарантии безопасности и право Украины вступать в ЕС и НАТО. - Право Украины размещать на своей территории иностранные войска. -Территориальные завоевания России после февраля 2014 года не признаются международным сообществом. А все вопросы решаются после прекращения огня на уровне лидеров. - Замороженные российские государственные активы будут использованы для восстановления или останутся замороженными до выплаты репараций.

Понятно, что подлинность данного перечня украинских требований не подтверждена документально. И вполне возможно, российской стороне был передан меморандум с иным содержанием. Хотя тон заявлений, звучащих из Киева, и ежедневные террористические атаки по территории России говорят об обратном. По мнению западных СМИ, таким образом Киев рассчитывает надавить на Россию, чтобы она смягчила свои требования. Правда, в успех этой задумки даже на Западе мало кто верит.

"Я не думаю, что эти атаки изменят позицию русских. Москва снова будет выдвигать максимальные требования. То есть это демилитаризация, отказ от вступления в НАТО, отвод украинских войск из спорных регионов", - сказал Штефан Шварцкопф, корреспондент "Вельт" на Украине.

Тем не менее, стороны все-таки встретились во второй раз. И приступили к переговорам. В этот раз даже без серьезных задержек с украинской стороны. Правда, их продолжительность у многих наблюдателей все-таки вызвала вопросы.