Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Рособрнадзор направил предостережения 19 высшим учебным заведениям страны в связи с выявленными в их деятельности нарушениями. Об этом в понедельник, 2 июня, рассказали в пресс-службе ведомства.

Вузам напомнили о недопустимости нарушения обязательных требований и предложили принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Адресатами предостережений оказались, в числе прочих, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), Государственный университет управления (ГУУ), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (ВШЭ).

Полный перечень учебных заведений, получивших предостережения, опубликован на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее в ходе совещания президента России с членами правительства глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что для тех, кто хочет в этом году поступить в высшие учебные заведения нашей страны, установлен предельный срок подачи документов — это 25 июля.

При этом государство решило взяться за регулирование платного обучения в вузах, чтобы повысить его качество. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал передать Минобрнауки полномочия по определению объема платного образования в российских высших учебных заведениях.