Пушков высмеял план Великобритании вести долгую "ледяную войну" с Россией

Власти Великобритания настроились вести долгую "ледяную войну" с Россией. На это указал в понедельник, 2 июня, председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "здесь разницы между лейбористами и "консерваторами", которые на деле такие же либералы и являются интегральной частью "неолиберального интернационала", никакой нет".

При этом Пушков выразил убежденность в том, что "как бы Британия ни тужилась, на уровень "большой геополитической тройки" — США, России и Китая — ей никак не выйти". В этом отношении "12 подлодок с ядерным оружием имеют не больше смысла для страны, чем нынешние 4 полуржавых, из которых две находятся в постоянном ремонте".

Комментарий Пушкова появился на фоне заявления британского премьер-министра Кира Стармера о том, что его государство в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим "готовности к войне". Политик пообещал продемонстрировать, что "мы готовы обеспечить мир с помощью силы".

При этом российский посол в Лондоне Андрей Келин предостерег Великобританию от совместных с ФРГ шагов по разработке высокоточного оружия дальностью действия более 2 тысяч километров. Дипломат предупредил, что это станет еще одним ударом по режиму контроля над вооружениями после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).