В Сеть попал телефонный разговор Муцениеце о сыне, который живет с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись несколько лет назад, но до сих пор судятся из-за детей. В прошлом году сын артистов Тимофей решил пожить с папой и до сих пор не вернулся к маме. Мальчик перебрался к Прилучному и его второй жене Зепюр Брутян, и, судя по фото и видео на страничке в соцсети мачехи, горя не знает: он помогает заботиться о младшем брате Микаэле, путешествует с семьей, ходит в школу.

Можно только представить, как себя чувствует Агата Муцениеце. Поддержать актрису решила Виктория Боня. В выпуске шоу "Злые языки" она позвонила Агате и призналась, что решила с ней связаться, хоть они и незнакомы, потому что увидела боль в ее глазах.

"Если тебе больно, если тебе нужна поддержка, если ты хочешь поговорить, можешь записать мой телефон, хоть мы с тобой и не знакомы. Камнями кидать в наш адрес могут все, а вот поддержать или что-то сказать доброе, не все. Ты красавица, обнимаю, пока", - обратилась к Муцениеце Боня.

Агата не растерялась и ответила Виктории. Распространяться на животрепещущую тему она особо не стала, но дала понять, что ситуация не настолько плоха, как кажется со стороны.

"Да, все супер, все хорошо. В целом с ребенком мы общаемся, все нормально. Спасибо большое, неожиданно. Слова поддержки всегда помогают", - высказалась Агата.