Сын надрался до беспамятства, дочь в 19 лет всю скрючило: что происходит с детьми Джоли после ухода Питта из семьи

Анджелина Джоли и Брэд Питт съехались в 2005 году после съемок в фильме "Мистер и миссис Смит". Отношения пары начались с грандиозного скандала, ведь красавица-актриса увела коллегу из семьи.

Джоли родила Питту троих детей — дочь Шайло, и близнецов Вивиан и Нокса. А еще троих наследников актеры усыновили. Причем сначала в семье появились Мэддокс и Захара, а только потом первая родная дочь.

Почти 10 лет Анджелина и Брэд прожили без штампов в паспортах, а в 2014 году все-таки решили сыграть свадьбу. Но вскоре после красивой церемонии во французском поместье Шато Мираваль брак дал трещину. Спустя два года супруги подали на развод. Джоли обвинила мужа в алкоголизме и "физическом и эмоциональном насилии по отношению к ней и их детям". Развод был очень скандальным — артисты делили имущество и опеку над детьми. Официально их брак был расторгнут 12 апреля 2019 года.

Приемные сыновья почти сразу же отвернулись от Питта. Родные дети поддерживали общение, но в 2024 году старшая дочь Шайло, как только ей исполнилось 18 лет, сменила фамилию с Джоли-Питт на просто Джоли. Этот шаг многие расценили как разрыв отношений с отцом.

Между тем голивудские папарацци уверены, что Анджелина настраивает детей против бывшего мужа. Питт еще несколько лет назад бросил пить, много работает, завел отношения, и даже помирился с первой женой Дженнифер Энистон. У детей нет повода обижаться на отца, только если их кто-то не накручивает, пишет TMZ.

Более того, со звездными наследниками происходит что-то неладное. Младшие дети Нокс и Вивьен скрываются от публики и крайне редко выходят из поместья Джоли, Пакс — третий приемный сын пары, ведет себя непотребно, напиваясь до беспамятства в барах. 21-летнего наследника Джоли на днях сняли в непотребном виде — Пакс был настолько пьян, что падал на улице. Шайло же выглядит в свои 19 лет так, будто на ее плечах лежит вся тяжесть мира. Красавицу-дочь Брэда и Анджелины скрючило, как старушку, потому что девушка постоянно сутулиться, кутаясь в толстовки с капюшоном.

Американские журналисты уверены, что детей изводит Джоли. Якобы Анджелина устраивает истерики из-за бывшего мужа, а наследники вынуждены слушать ее и во всем угождать, чтобы не провоцировать скандалы.