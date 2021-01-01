Международный авиационно-космический салон (МАКС), проведение которого ожидалось летом 2025 года, скорее всего, не состоится. Об этом в понедельник, 2 июня, рассказал информированный источник.

Авиасалон МАКС прежде проводили раз в два года, в последний раз он состоялся в 2021 году — соответственно, очередной салон должен был пройти в 2023 году. Вместо этого без объяснения причин организаторы объявили, что мероприятие состоится в 2024 году. Однако когда подошел указанный срок, правительство России распорядилось отменить авиасалон из соображений безопасности.

По словам собеседника "Интерфакса", XVI авиасалон МАКС, по всей вероятности, отменят в третий раз подряд. Это сопряжено не только с соображениями безопасности — некоторые флагманские проекты российского гражданского авиастроения ожидаются только в 2026 году.

Официально комментарии относительно проведения МАКС пока не поступали.

Тем временем российские производители с триумфом демонстрируют свои разработки на международных авиасалонах. Успех на Aero India 2025 был так велик, что американцы решили отменить летные программы своих F-35A и F-16. Российский посол в Индии Денис Алипов объяснил это тем, что западные производители военной авиатехники не готовы к конкуренции с Россией.