Британский премьер-министр Кир Стармер накручивает собственный народ, делая громкие заявления о том, что якобы Россия хочет атаковать Соединенное Королевство. Бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей считает, что глава правительства просто сошел с ума.

По словам экс-посла, Стармер полностью обезумел. Мюррей отметил, что Москва не демонстрировала абсолютно никаких намерений атаковать Лондон. "Почему, черт возьми, он ратует за войну с обладающей ядерным оружием Россией? Он — больной псих", — написал правозащитник на своей странице в соцсети Х.

В свою очередь экономист Филип Пилкингтон уверен, что агрессивная политика в отношении России в итоге погубит Стармера. Британский премьер-министр идет на шаги, от которых уже устала и его партия, и простые британцы.

Пилкингтон предсказывает отставку премьера уже в ближайшие месяцы. "Для Стармера затачиваются ножи. Лейбористы устали от его ролевых игр в войну. Это крайне неловко и британцам это не нравится. Если этот глупец продержится на посту в течение лета, я буду удивлен", — написал экономист в соцсети Х.

Отметим, что правительство Британии 2 июня должно опубликовать стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. The Guardian пишет, что в обзоре говорится об угрозе, якобы исходящей от России.