Второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Главное

В Стамбуле завершился второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Встреча на этот раз длилась около полутора часов. По итогам обсуждений стороны подготовили проекты меморандумов с предложениями прекращения огня. В центре внимания, как сообщается, также обмен пленными и гражданскими лицами.

Второй раунд российско-украинских переговоров должен был начаться в час дня. Стартовал в итоге с задержкой почти на два часа. В 14:50. Обошлись без рукопожатий. Беседа двух делегаций длилась чуть больше часа.

Украинская сторона с прессой почти не взаимодействовала. Исключение - украинские журналисты. С российскими СМИ глава делегации Рустем Умеров общался исключительно на английском. Хотя сами переговоры, как сообщает источник, велись на русском языке.

"Что касается обмена пленными, мы договорились обменять всех на всех тяжелораненых и тяжелобольных. Другая категория - молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет, их тоже обменяют всех на всех. Так же мы обменяемся телами погибших солдат", - отметил Рустем Умеров.

Причина задержки официально не озвучена. Впрочем, ряд украинских СМИ уверяет: все из-за того, что руководитель их делегации министр обороны Рустем Умеров предпочел сперва отправиться на переговоры с главой Турции.

На место встречи - во дворец Чыраган - обе делегации прибыли вовремя. Сначала россияне. Буквально через несколько минут - украинцы. Многие по традиции приехали в камуфляже. С нашей стороны - все в гражданском. Даже несмотря на то, что в составе есть военные, которым форма положена по уставу.

Известно, что прежде, чем добраться до дворца Чыраган, члены нашей делегации несколько раз возвращались в отель. Заезжали и в генконсульство. Украинские переговорщики также провели ряд консультаций до. МИД Украины сообщает о разговоре с некими европейскими чиновниками. Среди участников представители Великобритании, Франции и Италии. И якобы встреча было специально назначена до основного мероприятия, чтобы Киев мог согласовать позиции с союзниками. На протокольную съемку перед началом мероприятия, журналистов пустили буквально на несколько минут.

Российская сторона еще накануне получила украинский меморандум - это подтвердил глава нашей делегации Владимир Мединский. Написан он на двух языках: на украинском и на английском. Мединский подчеркнул, что в составе делегации есть люди, владеющие разными языками, так что никаких проблем с пониманием текста нет. И пошутил, что справятся, даже если меморандум будет на японском, ведь среди наших представителей есть те, кто и на нем разговаривает.

Основные тезисы украинского меморандума публикует западная пресса. В частности, агентство "Рейтер" пишет о том, что ключевые принципы Киева - это полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море. Все территориальные вопросы обсуждать при этом готовы, но только после выполнения этого пункта.

Украинская сторона не возражает и против снятия некоторых санкций с России, впрочем, замороженные российские активы при этом должны будут уйти ей в качестве репараций. Обозначено и желание встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Содержание нашего меморандума не разглашается. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что публиковать что-то заранее довольно странно. Впрочем, Москва неоднократно указывала на то, что самое главное для нас - это устранение первопричин конфликта и установление прочного мира.

Представитель МИД Турции заявил, что переговоры России и Украины прошли не негативно. Продолжения переговоров сегодня уже не будет. Делегации улетят в ближайшее время.