Сияющая от счастья Татьяна Брухунова: "Это мне судьба послала грешную любовь мою"

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян официально в браке уже 5 лет. Но общественность никак не успокоится и постоянно лезет в отношения юмориста и его помощницы.



То певица Слава заявила, что Татьяна не подходит Евгению Вагановичу. "Бросайте свою швабру!" — публично обратилась артистка к ведущему "Смехопанорамы". То бывшие жены футболистов Алана Мамаева и Мария Погребняк на шоу обсуждали, что Брухунова вышла замуж "за прадедушку" и якобы это ее единственное достижение.



Татьяна старается на злые языки не обращать внимания. Она родила двоих детей от любимого мужчины и тихо живет свою жизнь, не лезет ни к кому с советами и комментариями. Видимо, это народ и задевает.



Особенно многих возмущает стиль Брухуновой. Татьяна может себе позволить наряды от самых известных дизайнеров. Например, на концерт Надежды Кадышевой она пришла в приталенном коротком платье с принтом в виде роз. Образ жена Петросяна дополнила актуальными мюлями, бусами Chanel и миниатюрным клатчем. Наряд подчеркивал постройневшую фигуру Брухуновой. Татьяна выглядела сногсшибательно.





Видео с концерта она опубликовала на своей странице в соцсети. На кадрах сияющая от счастья Татьяна подпевает Надежде Никитичне. При чем для соцсетей Брухунова выбрала момент, на котором поет строчки самой известной песни Кадышевой: "А я вовсе не колдунья, я любила и люблю. Это мне судьба послала грешную любовь мою".