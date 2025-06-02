Сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады-2026

Сборная России по хоккею точно пропустит Олимпийские игры 2026 года. Международная федерация хоккея (IIHF) решила не допустить до турнира в Италии "Красную машину" после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).

Еще в феврале IIHF продлила отстранение сборной России до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Но тогда вопрос участия команды в Играх-2026 не был решен, так как IIHF ждала рекомендации МОК. В мае же Олимпийский комитет запросил у федерации хоккея расписание и состав групп без участия российской команды.

Напомним, что сборную нашей страны, а также команду Беларуси отстранили от международных турниров еще в конце февраля 2022 года. IIHF объяснила недопуск сборных ситуацией на Украине, передает РИА Новости.