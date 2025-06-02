Киев предложил Москве провести встречу в период с 20 по 30 июня

Украина на переговорах в Стамбуле предложила России провести встречу между 20 и 30 июня. Об этом заявил глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, Киев в течение недели изучит представленный Москвой меморандум по урегулированию конфликта. Также сообщается, что украинская делегация уже покинула место проведения второго раунда переговоров, передает РИА Новости.

Напомним, в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. После встречи ожидается пресс-конференция сторон.