Волочкова ждет внука: "Рада стать молодой бабушкой"

Анастасия Волочкова только в апреле выдала дочь замуж, а уже говорит о пополнении в семье. Балерина хотела бы стать молодой бабушкой.

Единственная наследница бывшей примы Большого театра Ариадна официально не в браке. В апреле она обвенчалась со своим возлюбленным, а потом был роскошный банкет в Санкт-Петербурге. Перед венчанием дочери Волочкова дала интервью, в котором называла зятя женишком, у которого "рыльце в пушку". Но теперь все изменилось, Анастасия души не чает в Никите.

"Вы знаете, мне очень приятно наблюдать за ними. У них все впереди. Я чувствую, что они любят друг друга, и от души радуюсь. Пресса пишет много грязи о супруге моей дочери, что они не поставили печать, что он бедный, и подобную фигню. Но, простите, это далеко не ваше дело", — заявила Волочкова.

По словам артистки, молодые живут в своей квартире. Но бывают в гостях у Анастасии, и ее часто зовут к себе.

Балерина ждет, когда дочь сделает ее бабушкой. Волочкова уверяет, что внук или внучка сделают ее счастливой. "Буду рада стать молодой бабушкой", — подчеркнула экс-прима в беседе с "Общественной службой новостей"