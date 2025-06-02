Мединский рассказал об итогах переговоров в Стамбуле

Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию конфликта. Он состоит из двух частей. Об этом заявил Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию.

Мединский также сообщил об обмене тяжелобольными военнопленными и людьми моложе 25 лет по формуле "всех на всех". Кроме того, он отметил, что Москва на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат и офицеров.

По словам Мединского, Россия и Украина договорились о прекращении огня на отдельных участках фронта, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат. Украинские военные обещают проработать это предложение в ближайшее время, передает РИА Новости.