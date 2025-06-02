На Украине разгорелся скандал из-за книг американской писательницы Софи Ларк под названием "Бездушный принц". В произведении упоминается жена президента Владимира Зеленского.

Харьковскому издательству пришлось уничтожить весь тираж книг. По официальной версии, данное решение было принято из-за якобы "романтизации России", пишет РИА Новости.

"Мы приняли решение уничтожить тираж в 30 000 экземпляров и расторгнуть контракт на все шесть книг серии. Мы признаем свою ошибку при заключении договора с автором", — сообщило украинское издание "Политика Страны".

Однако, как стало известно обозревателю Junge Welt Манфреду Маруда, на самом деле Киев уничтожает книги из-за первой леди страны Елены Зеленской.

"Возмущение вызвало оскорбление "ее величества": в одной из книг Ларк появляется Елена Зеленская, которая хочет уехать с Украины, чтобы найти себе мужа на Западе. Ведь украинские мужчины грубы, а женщине на Украине не выжить", — высказался Маруда.