Мишустин посетил Саров

Искусственный интеллект и обработку больших данных на правительственном уровне обсуждают в Сарове - сегодня в Нижегородскую область с рабочим визитом прибыл Михаил Мишустин.

Глава кабмина встретился со студентами и педагогами Национального центра физики и математики - это местный филиал МГУ. Также премьер посетил выставку, посвященную развитию электронной промышленности. В экспозиции представлено оборудование для микроэлектроники, в том числе высокоточные лазеры.

Современные решения по хранению больших данных, а также высокопроизводительные вычисления для развития искусственного интеллекта стали главной темой совещания. В ходе которого Михаил Мишустин отметил, что увидел в научном центре наработки, за которыми будущее. Сейчас главная задача - подчеркнул премьер - добиться серийного производства.