Эрдоган назвал встречу делегаций России и Украины в Стамбуле великолепной

В Стамбуле прошел второй раунд переговоров делегаций Москвы и Киева. Встреча длилась около полутора часов. По итогам обсуждений стороны подготовили проекты меморандумов с предложениями прекращения огня.

Как рассказал Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию, страны договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и солдатами моложе 25 лет по формуле "всех на всех". Кроме того Москва в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел погибших солдат и офицеров. Для этого на отдельных участках фронта будет прекращен огонь.

О результатах переговоров высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал встречу делегаций "великолепной", пишет РИА Новости.

"Обмен пленными достиг более тысячи человек. Помимо этого обмена пленными, с российской и украинской стороны есть договоренность по обмену тел. Эти цифры тоже очень большие", — заявил турецкий лидер.