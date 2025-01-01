Знаменитый "Байконур" отметил юбилей

Знаменитый Байконур сегодня отметил юбилей - именно в этот день, 2 июня 1955 года, был основан Научно-исследовательский испытательный полигон номер 5, который позднее стал крупнейшим космодромом планеты. С 4 октября 1957 года по 8 апреля 2025 года с космодрома Байконур выполнены 1 547 орбитальных пусков ракет-носителей, на околоземные орбиты и отлетные траектории выведены 2 006 космических аппаратов.

Космонавт Олег Артемьев делится уникальными кадрами, которые 70 лет назад невозможно было даже представить.

"Пусть этот юбилей станет напоминанием о том, что человечество способно на великие свершения, а космодром и дальше служит мостом между Землей и космосом, между научным прогрессом и мечтами о будущем", - сказал Олег Артемьев.

Именно мечты о покорении космоса и сподвигли тогда Советский Союз на дерзкую идею - создать космическую колыбель человечества. И в 55-м буквально в голой степи - так безопасней - развернули грандиозную стройку. Все проходило в обстановке строжайшей секретности. Объект под кодовым названием "Тайга" строили в суровых условиях: летом – изнуряющая жара. Зимой - жуткий холод, такой, что рабочим приходилось взрывать промерзшую почву. Чтобы скрыть объект от чужих глаз, по соседству - в глухой деревушке Байконур, чье название переводе с казахского означало "богатая долина" - соорудили ложный ракетный полигон из дерева. И ведь правда - громкими победами богата история советского космодрома. Спустя 2 года отсюда взлетела ракета Р-7 с первым искусственным спутником Земли, а в 1961 году отправился в пилотируемый полет Юрий Гагарин.

Так о советском космодроме узнал весь мир. Виктор Заболоцкий входил в группу, которую готовили к полету "Бурана". Одного из самых грандиозных проектов СССР, который задумывался как защита от американского шпионажа. Готовили летчиков на Байконуре.

Сегодня Байконур – это не только стартовые комплексы, но и установки для межконтинентальных баллистических ракет, монтажно-испытательные корпуса. Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Байконура с юбилеем.

Самые известные корабли можно теперь рассмотреть и изучить. Их уменьшенные копии установили прямо под открытым небом. Запуская этот уникальный музей, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о ближайших планах:

"У нас не только светлое прошлое, но, я уверен, и светлое будущее. И символом этой российско-казахстанской дружбы является проект "Байтерек", который мы реализовываем, и уже в конце этого года новая ракета-носитель "Союз-5" должна стартовать отсюда".

И это новая глава в космической истории России и Казахстана. Ведь теперь с Байконура будут запускать ракеты-носители на экологически чистом топливе. Прогресс не стоит на месте, а в космической среде и вовсе все развивается космическими темпами. Но одно остается неизменным - это желание познать неизвестное - ежегодно сюда съезжается все больше туристов.