ТАСС: Россия и Украина проведут третий раунд переговоров в Стамбуле

В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров делегаций России и Украины. По итогам полутора часовой встречи стороны подготовили проекты меморандумов с предложениями прекращения огня.

Обсуждение продолжится в третьем раунде переговоров. Как сообщил источник ТАСС, между делегациями Москвы и Киева в течение какого-то времени состоится еще одна встреча. Как ожидается, она пройдет тоже в Стамбуле. Дата пока не выбрана.

Ранее Владимир Мединский рассказал об итогах второго раунда переговоров с Украиной. Стороны договорились об обмене военнопленными - тяжелобольными и солдатами моложе 25 лет - по формуле "всех на всех". Также Россия в одностороннем порядке передаст шесть тысяч тел погибших украинцев. Для этого на отдельных участках фронта будет прекращен огонь.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также высказался о результатах переговоров. Он назвал встречу делегаций "великолепной".