Участница "Дома-2" Белая погибла страшной смертью: появились подробности трагедии

Скончалась Кристина Белая, которая приходила весной на "Дом-2" и хотела построить отношения с Никитой Гурандой. Девушке было 24 года.

За пару дней до трагедии Кристина вернулась в родной город Карталы Челябинской области. Девушка рассказывала на своей странице в соцсети, что земляки узнавали ее на улицах, а те, кто посмелее даже подходили сфотографироваться.

30 мая около 20:00 Белую нашли мертвой. Тело девушки лежало в ванной. Как рассказал ее парень Роман, Кристина выходила из ванной, но "строение обрушилось", и девушка упала вниз головой. Случилось кровоизлияние в мозг. По другим данным, это был не несчастный случай, а убийство.

При этом подруга бывшей участницы реалити Яна Яхина говорит, что все озвученные в Сети причины смерти Кристины — неправда. "Я на данный момент услышала очень много версий, которые очень и очень далеки от правды. С Кристиной произошел несчастный случай", — написала девушка на своей странице в соцсети.

Коллеги по "Дому-2" оплакивают Белую. "Увидела новость, что умерла Кристина, которая совсем недавно приходила к Никите. Спи спокойно", – написала Элина Рахимова. "Как же страшно, что жизнь может вот так оборваться в один момент", — заявила Кристина Бухынбалтэ.

Похоронят Кристину Белую 4 июня в Карталах. Прощание с бывшей участницей реалити пройдет в ритуальном зале по адресу Больничная, 4.