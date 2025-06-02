Стали известны подробности российского меморандума по Украине

СМИ узнали детали меморандума России по украинскому конфликту. Как отмечает РИА Новости, документ предполагает установление предельной численности украинской армии.

"Установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии", - говорится в тексте.

Также российский меморандум предполагает вывод ВСУ с новых территорий России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, меморандум Москвы предполагает запрет военной деятельности других стран на Украине.

"… а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры", - указано в тексте меморандума.

Российский меморандум по Украине предполагает два варианта прекращения огня.

"Вариант 1. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии утвержденным Положением", - говорится в документе.

Как заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, меморандум позволит по-настоящему достичь долгосрочного мира.

"Меморандум - это комплексное предложение, которое позволит по-настоящему достигнуть долгосрочного мира, или по меньшей мере позволит прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира", - сообщил Мединский журналистам (цитата по РИА Новости).

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

В понедельник в Стамбуле завершился второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Встреча длилась около полутора часов.