МВД: с 1 июня на "Госуслугах" изменился порядок смены пароля

На портале "Госуслуги" изменился порядок смены пароля. Новые правила начали действовать с 1 июня. Введенные меры необходимы для борьбы с мошенниками.

Теперь пользователи не смогут одновременно говорит по телефону и менять пароль на "Госуслугах". Как сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, если пользователю поступил звонок, то пока разговор не закончится, получить СМС с кодом для смены пароля будет невозможно.

"Код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок", — отметили в МВД.

Такие меры не позволят злоумышленникам получить доступ к личному кабинету на "Госуслугах", используя схемы с демонстрацией экрана, пишет РИА Новости.