2 июня в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины. По итогам встречи высказался глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отклонил предложение Москвы о временном прекращении огня.

Москва в одностороннем порядке хотела передать Украине шесть тысяч тел погибших солдат и офицеров ВСУ. Для этого на отдельных участках фронта предлагалось прекратить огонь. Зеленский прокомментировал эту идею. Ответ украинского президента был очень резким, он заявил, что Киев по-прежнему настаивает на безусловном прекращении огня. И обратился к США.

"Я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат", — заявил глава киевского режима, кто слова передает "Страна.ua" в Telegram.