Агата Муцениеце скрыла округлившийся живот за объемным пиджаком

Агата Муцениеце и Петр Дранга готовятся к свадьбе. Музыкант сделал актрисе предложение во время отдыха в Крыму. Поговаривают, что пара спешит со женитьбой из-за интересного положения звезды "Закрытой школы".

2 июня Агата и Петр посетили фестиваль "Театральный бульвар" в Москве. Пара вышла в свет, держась за руки. Муцениеце привлекла внимание СМИ своим нарядом. Актриса надела облегающее платье, но почти полностью скрыла его объемным пиджаком. По слухам, так Агата прячет округлившийся живот. Дранга же пришел на фестиваль в белой рубашке и белых брюках, а также синем пиджаке.

Слухи о третьей беременности Муцениеце пошли после того, как актриса отказалась от работы в кабаре. Светские сплетники уверяли, что бывшая жена Павла Прилучного не может больше выходить на сцену в откровенных нарядах из-за изменившейся фигуры.

Отметим, что на фоне подготовки к свадьбе Дранги и Муцениеце появились хорошие для Агаты новости о ее сыне Тимофее. Адвокат Прилучного сообщил, что мальчик попросил отпустить его на лето к маме.