Белый дом об атаке беспилотников ВСУ: Трамп хочет, чтобы конфликт закончился

Атаку беспилотников ВСУ на российские регионы прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она заявила, что США убеждены в необходимости положить конец конфликту на Украине.

По словам Ливитт, из-за противостояния двух стран погибло слишком большое количество людей. Также она подчеркнула, что американский лидер по-прежнему выступает за скорейшее завершение конфликта, передает Sky News.

"Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он ясно дал это понять обоим лидерам как публично, так и в частном порядке", — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 1 июня украинские беспилотники атаковали сразу несколько регионов России. Удары велись по Мурманской и Рязанской областях, а также впервые дроны атаковали Иркутскую область.