Мединский: российские военные, рискуя жизнью, спасали украинских детей от обстрелов

Во время переговоров с украинской делегацией в Стамбуле был затронут вопрос о детях, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Киев передал Москве список из 339 фамилий несовершеннолетних, потерявших контакт с родителями.

Как после переговоров пояснил помощник президента России Владимир Мединский, российские солдаты ценой собственных жизней, спасали украинских детей от обстрелов.

"Теперь наши социальные работники занимаются их возвращением. Мы спасали этих детей", — отметил Мединский в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Украина же устроила из этой темы "шоу для сердобольных европейцев". "Если вы хотите вышибить слезу, значит, покажите брошенного ребенка, а лучше ребенка с котенком. Вот и показывают", — заявил помощник президента.

Как отметил Мединский, нет ни одного похищенного ребенка, есть дети, спасенные нашими солдатами из зоны боевых действий. Российские специалисты разыскивают родителей этих несовершеннолетних. И если семья находится, то детей возвращают.