Прохор Шаляпин призвал прогнать со сцены "злобных" и "желчных" артистов

Прохор Шаляпин раскритиковал звезд шоу-бизнеса, которые ходят с недовольными лицами и всех ненавидят. Певец уверен, что артисты должны дарить поклонникам любовь и радость, а не излучать злость.

Выпускник "Фабрики звезд" призвал гнать со сцены всех "желчных" знаменитостей. Шаляпин прямо заявил, что его раздражают надменные коллеги. По мнению Прохора, причина их злости — в одиночестве.

"В шоу-бизнесе много злых артистов, потому что их никто не любит. Ни зрители, ни в постели. Ходят, естественно, злобные. Вообще всех желчных артистов убрать со сцены. Все это лишнее!" — призвал певец в "Шортс Шоу" на YouTube-канале Мариам Тилляевой.

Шаляпин не видит смысла в существовании артистов, которые не дарят публике позитивные эмоции. По мнению Прохора, главная задача актеров, певцов и шоуменов — радовать народ.

"Зрителей надо развлекать, веселить, „улыбать“, давать им тепло, надежду. А не вечно самоутверждаться с перекошенным, злобным, высокомерным лицом. На самом деле надоели, совести нет, они знают, что их ненавидят, и все равно не уходят", — заявил Шаляпин.

При этом о ком именно говорил Прохор, не известно. Ни одного имени артиста "с перекошенным лицом" он так и не назвал.