Ростислав Ищенко о переговорах в Стамбуле: "Украина сама не против продолжать конфликт"

Иностранные СМИ достаточно сдержанно реагируют на прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры, считая, что ожидания прорыва были низкими. Пишут не столько о самой встрече, сколько напоминают, что у Москвы сильна позиция на фронте. В офисе генерального секретаря ООН приветствовали договоренности об обмене пленными.

Ситуацию вокруг переговоров с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Ростислав Ищенко, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня".

— Пункты нашего меморандума подтверждают, что позиция России по украинскому конфликту остается неизменной. Здесь и международное правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсонской областей в состав России, провозглашение нейтралитета Украины, безъядерный статус. Я думаю, что все, кто имеет отношение к этим переговорам, прекрасно понимают, что позиция России не может поменяться. Технические детали мы можем обсуждать, мы можем идти на определенные компромиссы, но в ключевых пунктах этого меморандума отражена наша неизменная позиция. Вопрос, когда дрогнут те, кто науськивает Украину на продолжение конфликта?

— Украина сама не против продолжать конфликт. Они же сказали, что будут воевать до последнего украинца. И они прекрасно понимают, что они делают. Они создают нам достаточно сложную проблему, потому что надо занимать всю Украину войсками. То есть не просто побеждать украинскую армию на фронте, а прогонять правительство, что иначе они будут проводить постоянные мобилизации, формировать новые армии и отправлять их на новый фронт. Кстати, без нашей помощи они не уйдут от власти на Украине, они останутся. Поэтому эти люди, когда они предпринимают такие действия, они прекрасно понимают, что они делают, они прекрасно понимают, что они хотят. Они прекрасно понимают, что они с нами договариваться не собираются, что все эти переговоры, кстати, это имитация. И, собственно, никто и не скрывает, что все эти переговоры ведутся не столько вокруг того, как будет проходить урегулирование между Россией и Украиной, сколько вокруг того, какие действия предпримет или не предпримет Трамп как президент Соединенных Штатов.

— Многие утверждают, что Трампу пора умывать руки, что ему все это надоело, но мне так не кажется. Вопрос-то здесь, наверное, в другом. Трамп обещал усадить за стол переговоров, усадил, и что?

— В том-то и дело, что переговоры идут, а пока переговоры идут, Трамп может вполне демонстрировать свою успешность, мол, они всегда договаривались, пленных обменяли, что-то передали, какие-то меморандумы согласовывают между собой. Трампу и его избирателям не обязательно вникать в содержание переговоров, но они идут. И, как говорит Трамп, можно всегда выступать и заявлять, что какой-то прогресс достигнут, я удовлетворен, дальше будем стремиться к новому прогрессу. Если он в такой ситуации закрывает дверь, уходит из переговоров, то таким образом он вроде бы как сам уничтожает то дело, за которое боролся. Поэтому для Трампа выгоднее дождаться того счастливого момента, когда Сенат введет против России очередной пакет санкций, после чего России не останется никакого смысла сохранять этот переговорный процесс. Она, скорее всего, из него выйдет, может быть, не сразу. Но, во всяком случае, долго ждать, наверное, не придется. Самое главное, что Трамп сможет сказать тогда: ну, видите, я добился переговоров, они вели переговоры, они были на пути к успеху. Да, это были трудные переговоры, но они шли вперед, продвигались, и вот-вот мы договорились. А вот проклятые сенаторы, демократы, примкнувшие к ним республиканцы, взяли и сорвали всю эту благодать. Поэтому теперь я умываю руки. А до этого, собственно, поэтому идут вот эти танцы вокруг Трампа. Мы не хотим давать козырь Украине и европейцам, закрывать дверь переговоров, говорить, что Украина недоговороспособна, потому что тогда они скажут, что Россия ушла, против нее надо вводить санкции.