Цыплят по осени считают, а кур? А куры, точнее куриные окорочка теперь устраивают представления в храмах. Праздник под названием "1250 лет Вестфалии" решили отметить с особым размахом, устроив перформанс в Падерборнском соборе.

Танцы с куриными тушками у алтаря в присутствии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера кому показались веселым и ироничным действом. Верующие не оценили. И написали гневную петицию. От высоких церковных чинов потребовали: "Четкого заявления от архиепископа доктора Удо Бенца, который сидел в зале во время представления и не отреагировал. Акта покаяния и искупления с повторным освящением собора, оскверненного этим представлением".

Возможно, немцы просто подхватили инициативу соседей-французов. В Страсбурге долго гремел скандал после выступления с позволения сказать артиста в церкви Сен-Гийом. Прихожан решили развлечь бойким шоу под названием "Переплетение страстей". Полуголый дядька – Винсент Гробельны, чемпион Франции и Европы по пилонному спорту. Как-то странно, согласитесь, устраивать выступление стриптизера в католическом храме под классическую музыку.

Настоятелю полетели письма, в которых неизвестные прямым текстом заявляли, что "прихожане должны быть обезглавлены", и это уже не церковь, а кабаре.

Христианские ценности и историческая память – не в цене в нынешней Европе. Так в ходе реставрации собора Парижской Богоматери в Париже Эммануэль Макрон потребовал уничтожить часть исторических витражей и заменить их на что-нибудь посовременнее. Еле отстояли. С такими культурными инициативами и пожар не страшен.

Храм – площадка для танцев бройлеров? Да, в действительности у них все не так как на самом деле.