Удары исключительно по объектам ВСУ нанесла этой ночью российская армия. В Одессе поражены портовая инфраструктура и железнодорожный логистический узел, взрывы звучали в Харькове, Балаклее, Чернигове, Полтаве и Николаеве. В зоне спецоперации - наши войска развивают наступление на Северском участке фронта.

Мотострелки Южной группировки войск на Северском направлении захватывают опорный пункт ВСУ. Позиции врага обнаружила разведка. Координаты передали артиллеристам, которые уничтожили основные огневые точки противника. Операторы БПЛА поразили антенны, лишив его связи и управления. Подобравшись к опорнику, наши бойцы забросили противотанковую мину и окончательно зачистили территорию.

Освобождать населенные пункты нашим штурмовикам помогает авиация. Группа вертолетов выполнила ракетные пуски по опорным пунктам и технике ВСУ в зоне ответственности Южной группировки.

Буксируемая пушка "Гиацинт-Б" - грозное оружие, точное и дальнобойное. По координатам, полученным от аэроразведки, нанесен удар: пункт управления ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад" уничтожен.

Операторы БПЛА группировки "Центр" используют в паре разведывательный беспилотник "Суперкам" и новейший ударный дрон "Молния 2". Они стартуют друг за другом. На мониторах в центре управления местность на многие километры как на ладони. Вражеской БМП "Бредли" укрыться невозможно. Секунды и машина поражена.

В Курском приграничье саперы скрупулезно обследуют территорию вдоль автомобильных и железных дорог, чтобы как можно скорее запустить движение. ВСУ, отступая, оставили огромное количество взрывоопасных предметов в основном западного производства. Уничтожать большинство приходится на месте.