Старшина Филин под обстрелами установил минные поля на пути противника

Гвардии старшина Глеб Филин с сослуживцами под массированными обстрелами ВСУ установил минные поля на вероятном пути наступления противника. Спустя несколько дней вражеские подразделения пошли в атаку, часть боевиков и несколько единиц техники подорвались, так и не дойдя до наших позиций.

Гвардии сержант Эльман Сапогин и его штурмовая группа, скрытно пробравшись к опорнику неприятеля, вступили в бой. Радикалы открыли ответный огонь с замаскированной позиции. Однако точным выстрелом из ручного гранатомёта Эльман уничтожил вражеский ДОТ, и наши бойцы закрепились на новых рубежах.