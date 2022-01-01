Российские ПВО уничтожили 8 украинских дронов

В период с восьми вечера 2 июня до семи утра 3 июня по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских дронов. В частности, три БПЛА - над Республикой Крым, по два дрона – над Курской и Белгородской областями, один беспилотник – над акваторией Азовского моря, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее стало известно, что российские войска в ходе операции по созданию зоны безопасности для нашего приграничья взяли под контроль в Сумской области еще один населенный пункт - Алексеевку. А на линии соприкосновения в ДНР наши бойцы усиливают натиск на вражеские позиции.

А еще армия России нанесла удар ракетным комплексом "Искандер" по палаточному лагерю ВСУ в Днепропетровской области. Он располагался на полигоне "Новомосковск".

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.