Маткапитал предложили увеличить на один миллион рублей.

Выплата будет доступна за рождение первого ребёнка для женщин до 24 лет. С такой инициативой к премьер-министру Мишустину обратилась председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Она отметила, что поддержка россиян, решившихся на родительство в более раннем возрасте, будет положительно влиять на демографическую ситуацию в РФ. По её мнению, раннее рождение первого ребёнка будет увеличивать вероятность рождения последующих детей.