Вся Запорожская область осталась без электричества после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал утром вторника, 3 июня, глава региона Евгений Балицкий.

Как уточнил губернатор Запорожской области, в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование — без света остаются 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.

Балицкий подчеркнул, что социально значимые объекты в Запорожской области, в том числе объекты здравоохранения, подключены к резервным источникам питания.

Кроме того, в результате атаки вражеских БПЛА часть Херсонской области осталась без электроснабжения, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.

Без света, по словам Сальдо, оказались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах — свыше 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания.

На этом фоне посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что ВСУ усиливают "дронный террор" против гражданского населения нашей страны. При этом нацистские формирования Киева расширяют спектр беспилотных приспособлений, которые применяют для покушения на мирных граждан и нанесения экономического ущерба, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев демонстрирует свою истинную сущность, продолжая атаковать мирные объекты и социальную инфраструктуру России. Однако "наши ПВО эффективно борется с этими атаками".