В Южной Корее сегодня выбирают президента. Граждане надеются на окончание периода политической нестабильности. За попытку ввести военное положение прежнему главе государства Юн Сок Ёлю был объявлен импичмент.

В досрочных выборах участвуют шесть кандидатов. Но, по опросам, основная борьба развернётся между двумя. Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён выступает за диалог с КНДР, прагматичные отношения с Россией, Китаем и другими странами БРИКС.

Пока что отстающий от него по рейтингам министр труда Ким Мун Су главными партнёрами называет США, Австралию, Индию и страны АСЕАН. Впрочем, он также считает необходимым восстановление отношений с Москвой.