В Забайкалье вызвали искусственный дождь для тушения лесных пожаров

По-прежнему сложной остаётся ситуация с природными пожарами в Забайкальском крае. Несмотря на то, что за прошедшие сутки 15 очагов были потушены, огонь продолжает бушевать на площади более одного миллиона гектаров, из них около 225 тысяч горят рядом с населёнными пунктами, сообщили в МЧС.

Напряжённая обстановка у Дарасуна. Спасатели ведут тушение недалеко от поселка. Пламя подбирается и к четырем детским лагерям, базе отдыха и селу Тасей в Читинском районе. До горящей тайги всего несколько километров.

Команды Авиалесоохраны для борьбы со стихией применяют контролируемый встречный огонь, прокладывают минерализованные полосы, используя взрывной метод. Лётчики-наблюдатели искусственно вызывают осадки. Тушение осложняет сильный ветер.

Местная группировка усилена подразделениями из десяти регионов.