Ситуацию вокруг Украины прокомментировал премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан считает: окончательное решение конфликта будет зависеть, прежде всего, от российско-американских договорённостей. Однако мирному процессу активно препятствует Евросоюз, который окончательно себя дискредитировал, настаивая на продолжении войны, а также пытается втянуть в антироссийский блок всё большее количество стран.

Тяжелее всего придётся Венгрии, которая является членом ЕС, но не поддерживает милитаристские планы Брюсселя, отмечает Орбан.

"Ситуация ясна: к сожалению, несмотря на усилия президента Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь неё. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине надо продолжать войну. И в Брюсселе сделают всё для того, чтобы силой втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию. Венгрия против этого: мы поддерживаем усилия Америки по установлению мира"", — заявил Виктор Орбан.