Мошенники угрозами вынудили подростка поджигать ради мамы и сестры

В Нефтеюганске задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге четырех автомобилей.

Молодой человек действовал по указке телефонных мошенников, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После звонка "заведующей школы" аферисты убедили парня отправить 200 тысяч рублей со счета матери на "безопасный счет", потому что его аккаунт на "Госуслугах" взломали. После этого они заявили, что деньги якобы ушли на финансирование терроризма, поэтому его мать и сестру могут посадить за решетку. Мошенники убедили парня поджечь автомобили с патриотической символикой, чтобы родных не арестовали. Он купил легковоспламеняющуюся жидкость и совершил серию поджогов.

В результате его действий серьезные повреждения получили три машины, еще одну удалось спасти. Никто не пострадал, уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Школьнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.