Принц Гарри решил сменить фамилию

Принц Гарри, пожалуй, носит одно из самых узнаваемых имён в мире. Когда-то оно было опубликовано в придворном циркуляре и приглашениях на королевскую свадьбу, а теперь красуется на первых полосах и в колонках светской хроники. Герцог Сассекский почти вездесущ.

Тем удивительнее было узнать, что Гарри захотел сменить фамилию с Маунтбеттен-Виндзор на Спенсер, как у матери, принцессы Дианы, передает Tatler. Говорят, об этом он консультировался с ее братом, графом Спенсером, во время визита в Великобританию. Однако дядя отговорил племянника от этого шага, сославшись на юридические сложности.

Кстати, такая сложная фамилия была придумана королевой Елизаветой II, которая 8 февраля 1960 года постановила, что ее потомки должны носить фамилию, указывающую как на Виндзорский дом, так и на имя ее мужа, принца Филиппа, который после того, как в 1947 году стал натурализованным британским гражданином, сменил титул "принц Греции и Дании" на фамилию "Маунтбеттен".

Теперь в Сети судачат, что тот факт, что принц Гарри готов отказаться от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которой, как считается, дорожит его отец, король Карл III, свидетельствует о том, насколько токсичными стали отношения между герцогом Сассекским и его британской семьей в последние годы.