Голосование об избрании Бербок председателем ГА ООН прошло по запросу России

Голосование по избранию бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России. Об этом во вторник, 3 июня, рассказал источник во всемирной организации.

По словам собеседника РИА Новости, "мы можем это подтвердить", говоря о том, запрашивала ли Россия проведение голосования по кандидатуре нового председателя Генеральной Ассамблеи.

При этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил в своем Telegram-канале, что "немка получила 167 голосов, что неприлично мало для человека, который собирается руководить всей Генассамблеей". Дипломат подчеркнул, что "нашлось много "бунтарей", которые осмелились оспорить этот момент".

Ранее, еще до голосования, Полянский указывал, что Бербок "неоднократно доказывала свою профнепригодность, крайнюю ангажированность и незнание базовых принципов дипломатии". Попытки продвинуть ее на пост главы ГА ООН он назвал настоящим плевком в адрес всемирной организации.

Анналена Бербок обиделась на российского дипломата. Политик, которая не стесняется в выражениях, говоря о России и россиянах, призвала обсуждать сложные темы "с взаимным уважением", как только это затронуло ее лично.